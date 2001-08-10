Прием заявок на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регистрация участников на Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События закроется 15 июня, рассказали ТИА "Острова" организаторы форума.

У сахалинцев и курильчан остаются считанные часы, чтобы подать заявку на форум «ОстроVа». Регистрация проходит на официальном сайте https://ostrova-forum.ru/

15 июня, в 23:59 по московскому времени, завершится прием заявок. Для удобства участников организаторы создали памятку – «3 шага успешной регистрации». С ней также можно ознакомиться на сайте: https://ostrova-forum.ru/instrukciya.

Напомним, что форум «ОстроVа» пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

В линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать Всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «ОстроVа», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», «Предпринимательский молодежный форум», «Работающая молодежь», Форум социального призвания «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Амур», «IВолга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнеров. По итогу будет достигнут результат значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

Росмолодежь. События- специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов Платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).