Тихоокеанское
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14 Июня 2022
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09:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Прием заявок на форум "ОстроVа" завершается 15 июня

Прием заявок на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регистрация участников на Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События закроется 15 июня, рассказали ТИА "Острова" организаторы форума.

У сахалинцев и курильчан остаются считанные часы, чтобы подать заявку на форум «ОстроVа». Регистрация проходит на официальном сайте https://ostrova-forum.ru/

15 июня, в 23:59 по московскому времени, завершится прием заявок. Для удобства участников организаторы создали памятку – «3 шага успешной регистрации». С ней также можно ознакомиться на сайте: https://ostrova-forum.ru/instrukciya.

Напомним, что форум «ОстроVа» пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области и других регионов России.

В линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать Всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «ОстроVа», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», «Предпринимательский молодежный форум», «Работающая молодежь», Форум социального призвания «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Амур», «IВолга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнеров. По итогу будет достигнут результат значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

Росмолодежь. События- специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов Платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

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