Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
Сейчас 05:05
58,39|62,09|66,91
Почта России рассказала, как будет работать на праздниках
16:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России рассказала, как будет работать на праздниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

11 июня почтовые отделения закроются на час раньше.

12 июня станет выходным днем для почтовых отделений.

13 июня отделения Почты России будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?