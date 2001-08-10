Почта России рассказала, как будет работать на праздниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
11 июня почтовые отделения закроются на час раньше.
12 июня станет выходным днем для почтовых отделений.
13 июня отделения Почты России будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.
Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства
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