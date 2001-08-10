В Южно-Сахалинске продолжается благотворительный проект "Город добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжаются мероприятия в рамках благотворительного проекта "Город добра", призванного помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Бизнесмены, трудовые коллективы, неравнодушные жители поддержали инициативу администрации Южно-Сахалинска и активно включились в эту важную совместную работу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Реализация акции «Город добра», которая стала продолжением другого большого благотворительного проекта «Елка добра», позволила расширить возможности и уже в круглогодичном формате помогать тем, кому это необходимо, включая горожан старшего возраста — людей с ограничениями по здоровью, одиноких пенсионеров, малообеспеченным семьям и т.д.
Работу с благотворителями проводят специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска, а также определяют, в какой именно помощи нуждается семья или ребенок. Так, с начала этого года поддержку получили 30 семей. Для многих большой помощью становится бытовая техника, электронная же техника нужна для улучшения качества организации учебного процесса школьников, также некоторым требуется поддержка в решении хозяйственных вопросов и т. д.
- Люди очень благодарны. Например, одной многодетной семье в рамках проекта передали стиральную машину. Это стало настоящим подарком для матери 6 детей. В другой семье школьники были очень рады ноутбуку, который станет для них хорошим подспорьем в учебе. Для семьи, проживающей в частном доме, строительная компания посодействовала в ремонте и покупке стройматериалов, - рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
Напомним, акция администрации Южно-Сахалинска «Город добра» созвучна проектам, инициированным губернатором региона Валерием Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» и «Добрые дела карты сахалинца».
Присоединиться к проекту «Город добра» могут все желающие. Для этого необходимо написать координаторам от департамента информационной политики на электронную почту: [email protected] или отправить сообщение в whatsapp по номеру +79624150611, указав название организации либо свое имя и фамилию, а также контактный телефон.
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