На Сахалине в пилотном режиме запустят проект "Киокусинкай – в школу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В правительстве Сахалинской области прошла встреча по вопросу запуска в регионе проекта "Киокусинкай – в школу", в рамках которого планируется проводить в учебных заведениях бесплатные тренировки. Его инициатором выступает трёхкратный чемпион мира по контактному каратэ-киокусинкай, обладатель чёрного пояса Хаид Мантаев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Пилотный проект с 2021 года успешно реализуется в Магаданской области. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высоко оценил данную программу и предложил распространить инициативу на остальные регионы Дальнего Востока.
– В рамках проекта мы предлагаем добавить в школы третий – вариативный урок физической культуры, помимо уже имеющихся двух обязательных. Его цель – не вырастить чемпиона, а проинформировать ребёнка о том, что есть такой вид спорта, как киокусинкай, о его философии и моральных началах. Есть профессиональный спорт, а есть искусство. И здесь мы говорим именно об искусстве, потому что в его основе заложена работа по морально-нравственной работе с детьми, – рассказал Хаид Мантаев.
«Киокусинкай – в школу» планируется запустить в островном регионе с 1 сентября этого года. Пилотным учебным заведением станет южно-сахалинская СОШ №4. Посещение занятий не будет обязательным. Каждый ребёнок сможет решить для себя сам, интересно ли это ему или нет.
В дальнейшем проект распространится и на другие средние общеобразовательные учреждения региона. Для этого уже сейчас начата работа по поиску тренеров по каратэ, имеющих высшее образование по физической культуре и спорту, а также по составлению списка школ, в которые их можно будет трудоустроить. Эти задачи поставил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук перед министром спорта Артёмом Подшиваловым и главой минобразования Анастасией Киктевой.
– Уверен, внедрение киокусинкай в школы повлияет на ребят самым благоприятным образом. Дети смогут дополнительно развиваться физически, а кто-то из них захочет заняться этим видом спорта на профессиональной основе, – отметил Владимир Ющук.
Встреча с тренерами по вопросам их трудоустройства в школы Южно-Сахалинска с целью расширения географии проекта «Киокусинкай – в школу» пройдёт в ближайшие дни.
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