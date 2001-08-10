Южно-Сахалинск готовится к яркому фестивалю флористики "Цветущий Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приглашаются ландшафтные архитекторы и дизайнеры, флористы, авторские коллективы, цветочные студии и мастерские, а также неравнодушные горожане, желающие внести свой вклад в украшение Южно-Сахалинска. Первый открытый конкурс ландшафтных и цветочных проектов «Цветущий Южный» посвящен 75-летию Сахалинской области и 140-летию Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Количество цветов в городе с каждым годом только увеличивается. В этом году по решению мэра и при поддержке губернатора области объемы возросли в два раза. В сезон будет высажено рекордное количество — около 600 тысяч цветов. Часть муниципалитет высаживает своими силами. Это объекты образования, культуры, физкультуры и спорта. Большую помощь нам оказывают предприниматели, украшающие свои территории, - рассказал первый вице-мэр Андрей Ковальчук. - Сейчас возникла идея - усилить творческую составляющую в этой работе. Конкурс «Цветущий Южный» станет ярким аккордом, объединит всех, кто хочет сделать наш город еще красивее и комфортнее.
Член жюри, известный островной флорист и ландшафтный дизайнер Александра Кудряшова отметила важность административной поддержки для подобных мероприятий. Ее коллега Светлана Пинясова подчеркнула, что конкурс будет способствовать росту уровня профессионализма мастеров.
- Все крупные города, которые себя любят и уважают, рано или поздно приходят к тому, что нужно проводить какое-то яркое событие. Такие конкурсы необходимы, они приучают людей к красоте. В целом, в работе по озеленению города я бы больше внимания уделяла деревьям как наиболее важной части ландшафтной архитектуры, - сказала она.
Площадкой для реализации проектов как опытных, так и начинающих ландшафтных дизайнеров выбран сквер Солнечная поляна в районе Аквасити. Место хорошо просматривается с пр. Мира, имеет достаточно свободной площади, а главное — имеет все шансы стать популярным у жителей и гостей города, в том числе за счет транспортной доступности и наличия популярных социальных и развлекательных объектов. Как подчеркивают организаторы конкурса, заинтересованность в участии проявили также специалисты с материковой части страны.
Конкурс проводится в один тур по нескольким номинациям. Для потенциальных участников запущен телефон «горячей линии» - 312647, доб. 5. Звонить можно уже сейчас, специалисты департамента архитектуры проконсультируют будущих конкурсантов обо всех организационных моментах, а также о том, как правильно подать заявку на участие.
Сбор заявок стартует через несколько дней, об этом будет сообщено дополнительно.
Подчеркнем, что итоги конкурса будут озвучены в преддверии Дня города. Это первые числа сентября. Победителей наградят дипломами и специальными призами от спонсоров.
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