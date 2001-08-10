Валерий Лимаренко встретится с жителями Невельского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор островного региона посетит муниципальное образование в четверг, 9 июня. В 13.00 состоится встреча с жителями района. Место проведения – Дом культуры им. Невельского, расположенный на улице Ленина, 54 а. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – инспекция социальных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

Напомним, с начала этого года губернатор провел семь встреч с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.