8 июня в Южно-Сахалинске проверят систему оповещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 8 июня с 10.00 до 13.00 будут проверять городскую систему оповещения по линии уличной звукофикации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется запуск проверочной музыкальной композиции в районе квадрата: площадь Ленина - Коммунистический проспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - проспект Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.

Работу будут выполнять специалисты МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска" с целью обеспечения готовности системы уличной звукофикации города, в том числе к оповещению и информированию населения, а также трансляции музыкальных композиций.

Администрация Южно-Сахалинска просит граждан с пониманием отнестись к проведению мероприятия.