Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2022
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Восемь участков дорог перекроют на Сахалине с 7 по 9 июня
16:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Восемь участков дорог перекроют на Сахалине с 7 по 9 июня

Восемь участков дорог перекроют на Сахалине с 7 по 9 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с организацией движения крупногабаритных транспортных средств по маршруту "Корсаков-Южно-Сахалинск-Долинск-Взморье-Арсентьевка-Ильинское-Красногорск-Углегорск-Шахтерск" будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках автодорог, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

07  июня с 23 часов до 6 утра 08 июня:

Корсаков улица Вокзальная - улица Южно-Сахалинская; автодорога "Южно-Сахалинск-Корсаков",

Южно-Сахалинск - проспект Мира, автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" от 0 км - 109 км;

08 июня с 23 часов по 6 утра 09 июня:

Автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" с 109 по 120 км, Автодорога "Арсентьевка-Ильинское" 0 - 29 км;

Автодорога  "Невельск-Томари - аэропорт Шахтерск" с 171-192 км

09 июня с 23 часов по 6 утра 10 июня:

Автодорога  "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" с 192 по 327 км.

Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.

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