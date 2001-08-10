Большой десантный корабль "Ослябя" прибыл в сахалинский порт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России "Ослябя" прибыл в Корсаков. Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцы Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, сошли на сахалинскую землю сегодня рано утром.
На данный момент всем ребятам по 15-16 лет, они закончили десятый класс и проходят летнюю морскую практику на десантном корабле с легендарным именем "Ослябя".
– Это наш первый учебный поход. Вы знаете, довольно интересно побывать на настоящем большом десантном корабле. Мы полностью изучили его устройство, у нас постоянно проходят занятия в штурманских классах, на ходовой вахте. Мы следим за курсом корабля, находимся на вахте радиометриста. Я с четвертого класса понимал, что выберу военно-морскую специальность, и сейчас убедился в своем решении еще раз. До этого мы были только в нахимовском лагере, который находится в Санкт-Петербурге, но это несопоставимо по впечатлениям. На десантном корабле эмоции просто захлестывают, –поделился курсант Егор Овечкин.
Для гостей из Владивостока 6 июня была организована культурная программа, которая включила в себя посещение достопримечательностей Южно-Сахалинска, памятников воинам –освободителям, площади Славы, музея «Россия-моя история».
–Про Сахалин я много слышал, но никогда тут не был. Знаю, что здесь было окончание второй мировой войны в 1945 году, я читал про подвиги наших героев в той войне с Японией. С удивлением знакомлюсь с городом, у вас очень красиво, – отметил Егор.
На выходах в море офицерами-преподавателями филиала Нахимовского военно-морского училища проведен комплекс обучающих занятий с нахимовцами по морской, спасательной и штурманской подготовке, изучению морского театра плавания, решению навигационных задач и несению ходовой вахты.
- Мы всегда выстраиваем маршрут наших походов так, чтобы в нем был Сахалин. Уже не первый раз мы заходим к вам. Каждый год одним из элементов образовательной программы является морская практика. Командование флота выделяет нам большой военный корабль «Ослябе», для похода на Сахалин и Курилы, цель которого погрузить ребят в атмосферу боевого корабля. Все смены у ребят расписаны, на корабле они осваивают навыки будущей профессии офицера военно-морского флота. Но у нас не только присутствует военно-морская составляющая–мы воспитываем настоящих патриотов Родины, которые должны знать свою историю, чтить память предков. По маршруту перехода отдаем воинские почести в местах гибели подводных лодок, на мемориалах в пунктах захода. В проливе Лаперуза традиционно отдаем дань памяти экипажу советской подводной лодке "Л-19", которая погибла, освобождая юг Сахалина и Курильские острова в августе 1945 году, – поделился заместитель начальника училища по воспитательной работе, капитан первого ранга Сергей Рязанов - Корсаков для меня родной город. Здесь я четыре года нес боевую службу. Дальневосточные рубежи имеют стратегическое значение для всей Российской Федерации. Об этом мы рассказываем и подрастающему поколению, заходя в порт.
После всех экскурсий на Сахалину, большой десантный корабль "Ослябя" отправился на Курилы.
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