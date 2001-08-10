Колбасы, сладости и сувениры ручной работы презентовали сахалинцы на первой ярмарке самозанятых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свою уникальную продукцию представили 20 человек. Участие для каждого из них стало бесплатным благодаря центру «Мой бизнес» и национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Я занимаюсь изготовлением небольших интерьерных и сувенирных товаров из эпоксидной смолы. Это броши, брелоки, подстаканники, подсвечники, кулоны, серьги и кольца, различные элементы декора. Увлеклась этим материалом еще примерно 2,5 года назад, сейчас понимаю – это мое успокоение. В изделиях я использую засушенные цветы прямо с сахалинских полей. Сами формы также различны. Самая популярная, конечно же, в виде острова Сахалин, – рассказала самозанятая Анастасия Комина.

Карина Егорова представила на ярмарке другое творческое направление.

- Уже чуть больше года я создаю изделия из гипсоцемента – кашпо, декор, вазы. А также с мамой выращиваем суккуленты – цветы, имеющие специальные ткани для запаса воды, грунт под них готовим самостоятельно. Производство от «А» до «Я» полностью нашими руками, поэтому на одно изделие уходит до 15 дней. Продаем товары через социальные сети и на таких тематических ярмарках. Вдвойне приятно участвовать в них бесплатно, – поделилась самозанятая.

Участники презентовали и съедобную продукцию – колбасные изделия, выпечку и сладости ручной работы. Анна Дронова предложила посетителям яркие леденцы с логотипами.

- Я занимаюсь этим уже 9 месяцев. Сидела в декрете, увидела курс в социальных сетях, решила попробовать освоить новое для себя дело. Потом поняла, что это весьма доходный бизнес, хоть и небольшой. По себестоимости леденцы недорогие, а сами продукты для изготовления всегда есть в наличии. К тому же в Южно-Сахалинске композиции из леденцов пока никто кроме меня не делает, – рассказала Анна Дронова. – Ярмарки помогают одномоментно делать большую прибыль, поэтому я стараюсь участвовать в них как можно чаще. Тем более, что в последнее время заказов через соцсети стало меньше, а здесь я могу раздавать свои визитки и рассказывать о себе другой аудитории.

Ярмарка самозанятых «Краски лета» впервые прошла в Сахалинской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря ему всем участникам предоставили бесплатные места. Подобные тематические ярмарки продолжатся. Следить за мероприятиями центра «Мой бизнес» можно на сайте.

Напомним, еще в прошлом году самозанятых Сахалинской области объединили в одно сообщество, где единомышленники делятся мнениями и опытом, там же одними из первых получают информацию об актуальных мерах поддержки и предстоящих мероприятиях. Присоединиться к чату можно по ссылке.