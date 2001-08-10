Более 218 миллионов рублей направят на поддержку сахалинских сельхозпроизводителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области внесены изменения в условия предоставления субсидий и размеры ставок на поддержку и развитие сельского хозяйства. Правила пересмотрены в целях поддержки производителей в условиях санкций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Прежде всего, в связи с ростом стоимости минеральных удобрений размер возмещения расходов за счет средств областного бюджета увеличен с 30 до 50 процентов, исходя из действующих цен на минеральные удобрения. Кроме того, теперь сахалинские аграрии, которые приобрели семенной материал, а именно травы кормовых культур, высокопродуктивные семена картофеля или минеральные удобрения в текущем году, смогут возместить расходы за счет субсидии из областного бюджета до момента посева, а после завершения посевной кампании получить окончательный расчет.
Коснулись изменения и островных животноводов. Увеличены ставки субсидии на содержание коров и быков-производителей мясного направления, а также в 2 раза увеличен размер возмещения на реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка (в возрасте 2-х лет) с живой массой не менее 450 кг.
Для предприятий, снизивших свое основное стадо, теперь появилась возможность получения господдержки в виде субсидии на содержание коров.
В целом на эти цели из областного бюджета выделят 218,7 миллионов рублей.
Региональный координатор проекта "Предпринимательство" Дмитрий Вдовин отметил, что на территории Сахалинской области действует целый пакет мер поддержки предпринимателей, как федерального, так и регионального уровня.
– Сегодня очень много видов поддержки бизнеса, в том числе и агросектора – льготное кредитование, лизинг техники, компенсация части затрат на приобретение сырья, финансирование под льготный процент инновационных компаний, федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП и многое другое, - рассказал Дмитрий Вдовин.
Отметим, вопрос продовольственного обеспечения островов находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. В Сахалинской области действует масштабная и беспрецедентная государственная поддержка агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Она разработана в рамках политики импортозамещения и наполняется всё новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами.
Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими себя на 65 процентов. Практически полностью регион обеспечен собственными картофелем и яйцом, на две трети молоком и молочными продуктами. Всеми видами мяса – на 22 процента.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:41 Сегодня Большой десантный корабль "Ослябя" прибыл в сахалинский порт
09:18 Сегодня Первых туристов в летнем сезоне на Сахалине встретила гора Красная
11:16 Сегодня Более 218 миллионов рублей направят на поддержку сахалинских сельхозпроизводителей
09:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
15:29 2 Июня Проект "1000 дворов" в числе первых пришел в Новоалександровск
16:43 2 Июня В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемых в угоне
13:39 2 Июня В Южно-Сахалинске отопительный сезон продлен до 13 июня
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
16:39 16 Мая В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов
Выбор редакции
- 12:23 Сегодня Сахалинцы поддержали акцию #ПушкинВслух
- 11:47 Сегодня На Сахалине завершилась поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт - 2022"
- 15:17 3 Июня Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе "Союзмультфильма"
- 10:33 3 Июня На Сахалине запущена акция #ПушкинВслух ко дню рождения поэта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?