Более 218 миллионов рублей направят на поддержку сахалинских сельхозпроизводителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области внесены изменения в условия предоставления субсидий и размеры ставок на поддержку и развитие сельского хозяйства. Правила пересмотрены в целях поддержки производителей в условиях санкций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Прежде всего, в связи с ростом стоимости минеральных удобрений размер возмещения расходов за счет средств областного бюджета увеличен с 30 до 50 процентов, исходя из действующих цен на минеральные удобрения. Кроме того, теперь сахалинские аграрии, которые приобрели семенной материал, а именно травы кормовых культур, высокопродуктивные семена картофеля или минеральные удобрения в текущем году, смогут возместить расходы за счет субсидии из областного бюджета до момента посева, а после завершения посевной кампании получить окончательный расчет.

Коснулись изменения и островных животноводов. Увеличены ставки субсидии на содержание коров и быков-производителей мясного направления, а также в 2 раза увеличен размер возмещения на реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка (в возрасте 2-х лет) с живой массой не менее 450 кг.

Для предприятий, снизивших свое основное стадо, теперь появилась возможность получения господдержки в виде субсидии на содержание коров.

В целом на эти цели из областного бюджета выделят 218,7 миллионов рублей.

Региональный координатор проекта "Предпринимательство" Дмитрий Вдовин отметил, что на территории Сахалинской области действует целый пакет мер поддержки предпринимателей, как федерального, так и регионального уровня.

– Сегодня очень много видов поддержки бизнеса, в том числе и агросектора – льготное кредитование, лизинг техники, компенсация части затрат на приобретение сырья, финансирование под льготный процент инновационных компаний, федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП и многое другое, - рассказал Дмитрий Вдовин.

Отметим, вопрос продовольственного обеспечения островов находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. В Сахалинской области действует масштабная и беспрецедентная государственная поддержка агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Она разработана в рамках политики импортозамещения и наполняется всё новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами.

Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими себя на 65 процентов. Практически полностью регион обеспечен собственными картофелем и яйцом, на две трети молоком и молочными продуктами. Всеми видами мяса – на 22 процента.