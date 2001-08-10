Жители Сахалинской области стали чаще переводить свои машины на газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За первые четыре месяца этого года в островном регионе переоборудовали 500 автомобилей – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный прирост транспорта на метане произошел благодаря увеличению количества газовых заправок, а также компенсациям из бюджета региона за переход с бензина на экологически чистое и экономичное топливо, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
По данным ООО «Газпром газомоторное топливо», в 1 квартале 2022 года владельцы автомобилей на природном газе в Сахалинской области сэкономили на заправке около 175 миллионов рублей. За этот период благодаря использованию газомоторного топлива выбросы парниковых газов в регионе сократились на 9,6 тысячи тонн, загрязняющих веществ – на 157 тонн.
– Заметный вклад в популяризацию газомоторного топлива вносят действующие в Сахалинской области меры поддержки. Жители региона могут компенсировать до 150 тысяч на установку газобаллонного оборудования. Для всех видов автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог снижен в два раза. Региональное правительство компенсирует часть затрат на приобретение газомоторной техники и переоборудование транспорта. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование. Кроме того, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, ведется последовательная работа по увеличению сети газозаправочных станций, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.
Напомним, в 2021 году была введена в эксплуатацию АГНКС-2 в Южно-Сахалинске, появились еще 5 передвижных газовых заправщиков в Холмском, Поронайском, Долинском, Невельском и Тымовском районах.
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