Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2022
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15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых домах по улицам Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске отключат воду

В некоторых домах по улицам Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

РВК-Сахалин» сообщает, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода с 9.30 до 13.00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

- ул.Комсомольская,278,278а%

- ул.Емельянова,15,15а,17а.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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