Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель регионального отделения Российского движения школьников Максим Шелепов пригласил островитян поучаствовать во флешмобе "Ты – мультгерой!", приуроченном к 86-летию студии "Союзмультфильм". Участникам необходимо сделать фото или видео в образе любимого персонажа и опубликовать работу на своей странице "ВКонтакте".

– Герои картин «Союзмультфильма» знакомы уже нескольким поколениям соотечественников. Образы героев этих мультфильмов вряд ли когда-нибудь устареют, а их фразы уже давно растащили на цитаты. Флешмоб, посвящённый Дню рождения студии, позволит привлечь внимание подрастающего поколения к неустаревающим ценностям и разнообразить внешкольную жизнь коллективов. Приглашаю островных педагогов и школьников к участию в этом ярком событии, – сказал Максим Шелепов.

Поучаствовать во флешмобе может любой желающий – возраст не имеет значения. Условия простые: сделать фотографию или видео в образе героя картин «Союзмультфильма», разместить работу на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить страницу студии. Работы принимаются до 13 июня. Итоги флешмоба будут подведены на следующий день.

Оценивать работы участников будет специальное жюри, в состав которого вошли работники студии. Автору лучшей работы устроят экскурсию по «Союзмультфильму», познакомят с коллективом и дадут возможность своими глазами увидеть, как создают анимационные ленты. Оплату проезда и проживания студия берёт на себя. Десять лучших работ попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм».

Ещё несколько призов предусмотрено для учителей, чьи классы будут наиболее активны в конкурсе. Трём педагогам вручат подарочные наборы с настольной игрой «Имаджинариум» и фирменной толстовкой от «Союзмультфильма».