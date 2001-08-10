Тихоокеанское
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15:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе "Союзмультфильма"

Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель регионального отделения Российского движения школьников Максим Шелепов пригласил островитян поучаствовать во флешмобе "Ты – мультгерой!", приуроченном к 86-летию студии "Союзмультфильм". Участникам необходимо сделать фото или видео в образе любимого персонажа и опубликовать работу на своей странице "ВКонтакте".

– Герои картин «Союзмультфильма» знакомы уже нескольким поколениям соотечественников. Образы героев этих мультфильмов вряд ли когда-нибудь устареют, а их фразы уже давно растащили на цитаты. Флешмоб, посвящённый Дню рождения студии, позволит привлечь внимание подрастающего поколения к неустаревающим ценностям и разнообразить внешкольную жизнь коллективов. Приглашаю островных педагогов и школьников к участию в этом ярком событии, – сказал Максим Шелепов.

Поучаствовать во флешмобе может любой желающий – возраст не имеет значения. Условия простые: сделать фотографию или видео в образе героя картин «Союзмультфильма», разместить работу на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить страницу студии. Работы принимаются до 13 июня. Итоги флешмоба будут подведены на следующий день.

Оценивать работы участников будет специальное жюри, в состав которого вошли работники студии. Автору лучшей работы устроят экскурсию по «Союзмультфильму», познакомят с коллективом и дадут возможность своими глазами увидеть, как создают анимационные ленты. Оплату проезда и проживания студия берёт на себя. Десять лучших работ попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм».

Ещё несколько призов предусмотрено для учителей, чьи классы будут наиболее активны в конкурсе. Трём педагогам вручат подарочные наборы с настольной игрой «Имаджинариум» и фирменной толстовкой от «Союзмультфильма».

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