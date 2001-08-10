Ярмарка выходного дня 4 июня пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей областного центра ждут на торговой площадке с 10.00 до 16.00 южнее ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Местные товаропроизводители: АО «Мерси Агро Сахалин», ООО «Курильский берег», АО «Птицефабрика» Островная», ИП Зинаков О.В., ИП Можайский О.В. , ИП Изьянов С.А., ИП Башей С.А. представят широкий ассортимент производимой продукции: рыбу, мясо, яйцо, овощи, кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию, а также свежеприготовленные куры гриль, шашлыки и шаурму.