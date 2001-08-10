Тихоокеанское
информационное агентство
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12:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

- Это крайне важное и справедливое решение, - уверен он. - И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей.

Также Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

- Абсолютно согласен и поддерживаю это решение, - заявил секретарь реготделения "Единой России", спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. - Наши солдаты, офицеры сейчас стоят на защите Отечества, людей России и Донбасса, и никаких списаний с их выплат быть не может. Более того, на наших защитников и их семьи следует распространить максимальное количество мер поддержки, при необходимости утверждать новые направления помощи. Сахалинское региональное отделение партии готово подключиться к этой работе.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике  президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России". Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул президент. 

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