Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2022
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На Сахалине перекроют для движения восемь участков автодорог
15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине перекроют для движения восемь участков автодорог

На Сахалине перекроют для движения восемь участков автодорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с организацией движения крупкогабаритного транспортного средства по маршруту "Корсаков-Южно-Сахалинск-Долинск-Взморье-Арсентьевка-Ильинское-Красногорск-Углегорск-Шахтерск" ограничат движение транспортных средств на следующих участках автодорог:

01  июня с 23 часов до 6 утра 02 июня

Корсаков улица Вокзальная  - улица Южно-Сахалинская;

Южно-Сахалинск - проспект Мира, автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" от 0 км - 41 км;

автодорога "Южно-Сахалинск-Корсаков". 

02 июня с 23 часов по 6 утра 03 июня

Автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" с 41 по 109 км.

03 июня с 23 часов по 6 утра 04 июня

Автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" 109 км-120 км;

"Арсентьевка-Ильинское" 0 - 29 км;

 "Невельск-Томари аэропорт Шахтерск" с 171-192 км

04 июня с 23 часов до 6 утра 05 июня

"Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" с 192 по 327 км.

Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.

 

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