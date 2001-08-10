Сахалинка ответит в суде за кражи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении двух краж с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурантка находилась 31 октября прошлого года в состоянии алкогольного опьянения в комнате гостевого двора со знакомыми. После того, как фигурантка убедилась, что они спят, она взяла с подоконника принадлежащий женщине мобильный телефон и положила его в карман своей куртки, после чего скрылась. Похищенный гаджет стоимостью почти 50 тысяч рублей она продала незнакомцу за пять тысяч рублей.
Она же 21 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитила сотовый телефон и банковскую карту у одного знакомого мужчины, когда тот крепко спал, а затем скрылась.
Похищенное устройство она продала подвозившему её таксисту за три тысячи рублей, а банковскую карту сожгла в печке частного дома. Вырученные от продажи телефона деньги потратила на спиртное и продукты питания.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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