Тихоокеанское
информационное агентство
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11:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинка ответит в суде за кражи

Сахалинка ответит в суде за кражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении двух краж с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурантка находилась 31 октября прошлого года в состоянии алкогольного опьянения в комнате гостевого двора со знакомыми. После того, как фигурантка убедилась, что они спят, она взяла с подоконника принадлежащий женщине мобильный телефон и положила его в карман своей куртки, после чего скрылась. Похищенный гаджет стоимостью почти 50 тысяч рублей она продала незнакомцу за пять тысяч рублей.

Она же 21 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитила сотовый телефон и банковскую карту у одного знакомого мужчины, когда тот крепко спал, а затем скрылась.

Похищенное устройство она продала подвозившему её таксисту за три тысячи рублей, а банковскую карту сожгла в печке частного дома. Вырученные от продажи телефона деньги потратила на спиртное и продукты питания.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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