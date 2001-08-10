На Сахалине будущих поваров познакомили с тонкостями приготовления суши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в рамках Недели предпринимательства состоялся мастер-класс для студентов Сахалинского техникума сервиса. Участников мероприятия познакомили с тонкостями приготовления блюд японской кухни. Также эксперты рассказали о правилах подачи напитков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учащихся техникума учили работать с рисом, начинками и нори, демонстрировали, как можно подать блюдо, чтобы оно выглядело оригинально. Мастер-класс провели сотрудники ресторана The Soho. Повара учреждения неоднократно становились победителями кулинарных фестивалей и с радостью делятся мастерством с теми, кто только начинает постигать основы профессии.

Профориентация – одно из ключевых направлений Недели предпринимательства. В этом году программа особенно интересная и насыщенная. Для школьников и студентов проводили дни открытых дверей на предприятиях, экскурсии и мастер-классы. Юные горожане посещали строительную площадку, погружались в рабочий процесс медицинской лаборатории и маникюрного салона, учились готовить вкусные десерты.

- Мероприятия позволяют привлечь внимание к профессиям, ребята знакомятся с тонкостями ведения бизнеса, – отметил начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития Южно-Сахалинска Александр Акимов.

Большая программа тематических мероприятий была предусмотрена для предпринимателей, работающих в разных сферах экономики города. Так, бизнесменам, занятым в агропромышленном комплексе (сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая промышленность и рыбная отрасль) рассказали о мерах государственной поддержки и кредитования.

Уже сегодня в Южно-Сахалинске состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, на котором по традиции подведут итоги тематической недели и отметят успехи лучших представителей отрасли по итогам 2021 года.