В Южно-Сахалинске в рамках Недели предпринимательства прошли мероприятия для детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьникам приоткрыли секреты кондитерского мастерства и научили готовить десерты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Детям интересны такие мероприятия. Они сами замешивают тесто, выпекают, украшают. Это учит их, что труд важен и что он приносит удовольствие, — рассказала директор компании «Сладкая история» Яна Амандина. — Одного рецепта мало. Нужны умелые руки, горячее сердце и хорошее настроение. Тогда точно все получится!

Она добавила, что кондитерское искусство тесно связано с творчеством. Сама Яна закончила художественную школу. Полученные знания и умения применяет в декоре изделий.

Кроме проведения мастер-классов «Сладкая история» занимается изготовлением десертов на заказ, а также поставляет свою продукцию в сеть городских кофеен.

Детская программа - часть мероприятий Недели предпринимательства в Южно-Сахалинске. Для участников были проведены дни открытых дверей на предприятиях, семинары и консультации. Напомним, подробную информацию о бизнесе и мерах поддержки для предпринимателей можно найти на сайте городской администрации.