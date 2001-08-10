Южно-Сахалинск присоединится к акции "Сад памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Порядка 600 молодых деревьев высадят в областном центре в рамках акции "Сад памяти". В этот раз саженцы посадят в районе городской больницы по дороге на комплекс "Горный воздух", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Предварительно акция запланирована на 3 июня, возможны корректировки с учетом погодных условий. Организатором мероприятия выступает отдел озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска». В этом году по решению мэра Сергея Надсадина вопросам озеленения областной столицы уделяется особое внимание - высадка деревьев будет масштабной, в том числе и в рамках акции «Сад памяти». К мероприятию приглашают присоединиться неравнодушных жителей и волонтеров. Заявить о своем желании помочь в высадке можно по телефону: 300726 доб. 5 или 89621020720 (Дмитрий Владимирович).
Также, в конце июня в «Саду памяти» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=20832), заложенном в районе площади Победы, будет высажен 77-й по счету клен в честь 77-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны. Напомним, по сложившейся традиции каждый год в «Саду памяти» добавляется одно дерево.
Акция «Сад памяти» стартовала в год 75-летия Великой Победы. Ее организаторами выступили - всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Добровольцы должны высадить 27 миллионов деревьев, чтобы увековечить память каждого героя, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
К акции «Сад памяти» могут присоединиться все желающие, высадив дерево у себя на участке и отметить его на интерактивной карте на сайте садпамяти2022.рф, а также поделиться фотографией и рассказом о родственниках, прошедших войну, тематическими рисунками и поделками в социальных сетях. Сообщение следует сопроводить хештегом #СадПамятиДома.
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