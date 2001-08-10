В Южно-Сахалинске на время ремонта моста закрыт сквозной проезд по дачной дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с необходимостью ремонта моста через реку Маяковского с сегодняшнего дня закрыт сквозной проезд по дачной дороге, которая проходит через массив СНТ в границах улиц Памятной и Лермонтова. Работы продлятся ориентировочно три дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Аварийные работы будут производиться на втором мосту в районе СНТ «Малинка». Соответственно сквозного поезда через мост не будет.

Общественный транспорт будет доезжать от ул. Лермонтова до остановки СНТ «Малинка».