Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2022
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В Южно-Сахалинске на время ремонта моста закрыт сквозной проезд по дачной дороге
17:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на время ремонта моста закрыт сквозной проезд по дачной дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с необходимостью ремонта моста через реку Маяковского  с  сегодняшнего дня закрыт сквозной проезд по дачной дороге, которая проходит через массив СНТ в границах улиц Памятной и Лермонтова. Работы продлятся ориентировочно три дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Аварийные работы будут производиться на втором мосту в районе СНТ «Малинка». Соответственно сквозного поезда через мост не будет.

Общественный транспорт будет доезжать от ул. Лермонтова до остановки СНТ «Малинка».

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