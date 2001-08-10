Сахалинские студенты выступили на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи, первом творческом проекте платформы "Россия – страна возможностей", состоялось награждение лауреатов по направлениям "Вокал", "Инструментальное", "Арт", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Танцевальное", "Театральное", "Видео", рассказали ТИА "Острова " в региональном агентстве по делам молодежи.

Студенты сахалинских ВУЗов привезли в Самару творческие работы в шести направлениях. 22 мая в шатре VK фестивального городка Российской студенческой весны руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов встретился с сахалинской делегацией – слова поддержки необходимы для боевого настроя не только спортсменам на старте, но и тем, кто живет творчеством и сценой.

На протяжении всех дней фестиваля, с 18 по 23 мая, ребята с разных регионов креативили, удивляли и доказывали, что именно они те самые лучшие среди лучших. То, как участники справились с главной задачей–воодушевить и изумить своим мастерством, оценивало профессиональное жюри.

Сахалинские ребята смогли это сделать в трех направлениях.

Направление "Инструментальное":

Номинация "Клавишные инструменты" Никита Клеваный - 2 место.

Номинация "Диджеинг" - Александр Предеин - 1 место.

Направление "Журналистика":

Номинация "Видеорепортаж", специальный приз "За объективность в раскрытии темы" - Анастасия Леонова, Елисей Оболенский.

- Мы знали, что конкуренция в этом году будет огромная, - прокомментировал Дмитрий Смекалов. - Студенты со всей страны приехали, заряженные на победу. Из девяти направлений мы смоги взять призовые места в трех – это хороший показатель. Но всегда есть над чем работать. Будем встречаться, обсуждать и готовиться к следующему сезону "Весны".

30-й фестиваль "Российская студенческая весна" по своим масштабам стал рекордным за всю историю – 5000 участников из 75 субъектах РФ.

В рамках проведения юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская Студенческая Весна" в Самаре были награждены почетными медалями 1 степени "За вклад в развитие студенческого творчества" сахалинские специалисты, работающие с молодёжью, Ольга Иванова и Марина Лаврик.

Уже совсем скоро, 3 июня, г. Челябинск примет студентов среднего профессионального образования, куда на "Российскую студенческую весну" отправится наша делегация талантливой молодёжи.