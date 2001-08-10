Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2022
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11:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские студенты выступили на "Российской студенческой весне"

Сахалинские студенты выступили на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи, первом творческом проекте платформы "Россия – страна возможностей", состоялось награждение лауреатов по направлениям "Вокал", "Инструментальное", "Арт", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Танцевальное", "Театральное", "Видео", рассказали ТИА "Острова " в региональном агентстве по делам молодежи.

Студенты сахалинских ВУЗов привезли в Самару творческие работы в шести направлениях. 22 мая в шатре VK фестивального городка Российской студенческой весны руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов встретился с сахалинской делегацией – слова поддержки необходимы для боевого настроя не только спортсменам на старте, но и тем, кто живет творчеством и сценой.

На протяжении всех дней фестиваля, с 18 по 23 мая, ребята с разных регионов креативили, удивляли и доказывали, что именно они те самые лучшие среди лучших. То, как участники справились с главной задачей–воодушевить и изумить своим мастерством, оценивало профессиональное жюри.

Сахалинские ребята смогли это сделать в трех направлениях.

Направление "Инструментальное":

Номинация "Клавишные инструменты" Никита Клеваный - 2 место.

Номинация "Диджеинг" - Александр Предеин - 1 место.

Направление "Журналистика":

Номинация "Видеорепортаж", специальный приз "За объективность в раскрытии темы" - Анастасия Леонова, Елисей Оболенский.

- Мы знали, что конкуренция в этом году будет огромная, - прокомментировал Дмитрий Смекалов. - Студенты со всей страны приехали, заряженные на победу. Из девяти направлений мы смоги взять призовые места в трех – это хороший показатель. Но всегда есть над чем работать. Будем встречаться, обсуждать и готовиться к следующему сезону "Весны".

30-й фестиваль "Российская студенческая весна" по своим масштабам стал рекордным за всю историю – 5000 участников из 75 субъектах РФ.

В рамках проведения юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская Студенческая Весна" в Самаре были награждены почетными медалями 1 степени "За вклад в развитие студенческого творчества" сахалинские специалисты, работающие с молодёжью, Ольга Иванова и Марина Лаврик.

Уже совсем скоро, 3 июня, г. Челябинск примет студентов среднего профессионального образования, куда на "Российскую студенческую весну" отправится наша делегация талантливой молодёжи.

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