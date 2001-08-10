Тихоокеанское
информационное агентство
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11:59, | Новости общества Сахалина и Курил

В администрацию Южно-Сахалинска требуется ведущий советник отдела строительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска имеется вакантная должность муниципальной службы категории "специалисты" ведущей группы должностей - ведущий советник отдела строительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация о квалификационных требованиях к должности, стажу, необходимых документах размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

Документы для рассмотрения направлять на адрес электронной почты: [email protected], тел. 300-913 доб. 4.

В теме письма обязательно указывать предполагаемую должность.

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