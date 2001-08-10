Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу поставил губернатор Валерий Лимаренко на заседании правительства Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

В рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» на Сахалине и Курилах капитально отремонтируют 67 придомовых территорий в 17 районах островной области. На эти цели из федерального бюджета выделено 418 миллионов рублей.

Как рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, больше всего дворов – 9 – приведут в порядок в Поронайском районе, 8 – в Южно-Сахалинске, 5 – в Холмском районе.

На придомовых территориях не только отремонтируют проезды и тротуары, но и установят скамейки, урны, детское игровое и спортивное оборудование. Обновят опоры освещения и обустроят асфальтобетонные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Все схемы обсуждаются и согласовываются с жителями, а после размещаются на сайтах районных администраций.

Еще на 68 придомовых территориях в этом году проведут капремонт за счет средств областного бюджета. Из них 14 – в областном центре, 12 – в Холмском городском округе, по 10 – в Углегорском и Александровск-Сахалинском районах. В большинстве муниципалитетов работы уже ведутся.

Глава региона подчеркнул: все дворы в островном регионе невозможно капитально отремонтировать сразу, поэтому второй год подряд на Сахалине и Курилах разворачивается масштабный текущий ремонт. В 2021-ом привели в порядок 700 придомовых территорий, в 2022-ом намерены нарастить объемы. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 265 миллионов рублей.

– Программа минимум – 800 дворов, но мы стремимся к 1000. Советуемся с людьми и, если выявится потребность, будем ремонтировать больше. Вместе с дворами будем приводить в порядок подъезды, чтобы у людей было ощущение комфорта, когда они выходят из своих квартир. Нужно привести в порядок лестничные марши, освежить стены краской, замазать трещины и побелить, сделать аккуратными провода, преобразить входные группы. Все это недорогие текущие работы, благодаря которым дома и дворы сахалинцев и курильчан станут уютнее и красивее, – сказал Валерий Лимаренко.

В большинстве районов области уже провели дефектовку придомовых территорий и выявили потребность в ямочном ремонте. Специалистам районных администраций в этой работе активно помогали общественники, волонтеры и неравнодушные жители. В северных муниципалитетах – Охе, Ногликах и Тымовском – дефектные ведомости составят в июне. Губернатор поставил задачу завершить основной фронт работ в южных районах ко Дню России, 12 июня.