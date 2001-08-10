Сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2022" пройдет в Южно-Сахалинске 21 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговля начнется с 09.00 и продлится до 16.00 на площадке южнее Дома торговли (пр. Мира, 106), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Гости ярмарки смогут приобрести овощную, яичную, мясную и молочную продукцию сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Также можно будет купить семенной и посадочный материал, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников.
Островные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности порадуют жителей области новинками производства, широким ассортиментом хлебобулочной, кондитерской, кулинарной, рыбной продукцией, безалкогольными напитками и квасом.
Творческие коллективы области подготовили гостям ярмарки концертно-развлекательную программу.
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