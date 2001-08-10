Мэр Южно-Сахалинска проверил, как благоустраивается городской парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в городском парке им. Гагарина. Летний сезон здесь стартовал почти две недели назад. Вместе с тем, мелкие работы по благоустройству территории должны завершиться до конца мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Глава города проконтролировал ход работ и дал поручения руководителям профильных департаментов, дирекции парка, а также обсудил ряд вопросов с представителями детской железной дороги.
В частности, необходимо усилить работу и провести комплексную дефектовку асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки по всей территории парка. Особое внимание, считает мэр, важно уделить перрону, который находится в неудовлетворительном состоянии. Достигнута договоренность с руководителем Дальневосточной детской железной дороги Павлом Юдаевым - текущий ремонт планируется завершить раньше обозначенных сроков – к 12 июня, когда в парке будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню России. При этом, отметил Сергей Надсадин, платформа также нуждается в комплексном обновлении. Вопрос проведения здесь капитальных работ будет проработан с правительством Сахалинской области и руководством РЖД.
Еще одно поручение Сергея Надсадина – проработать варианты благоустройства участка, на котором в зимнее время расположен искусственный каток (айсматы). Также есть замечания к входным группам некоторых аттракционов. С собственниками объектов нужно оперативно провести работу по приведению их в надлежащий вид.
- В летнее время городской парк становится настоящим местом притяжения для жителей и гостей города. Важно, чтобы территория была максимально комфортной для посетителей, – отметил Сергей Надсадин.
Одним из вопросов, который был рассмотрен во время выездного совещания, стала ситуация с зелеными насаждениями. В социальные сети мэра поступили сигналы от горожан с информацией о вырубке нескольких деревьев рядом с детской железной дорогой. Глава города взял эту ситуацию на личный контроль. Была проведена проверка — каких-либо нарушений не обнаружено. Деревья были аварийные, находились в полосе отвода железной дороги и убраны в рамках подготовки к летнему сезону. Ежегодно контролирующие службы проводят обследование полосы отвода железнодорожных путей – насаждения, которые представляют угрозу безопасности и могут создать аварийные ситуации, должны быть ликвидированы. В преддверии открытия детской железной дороги, которая состоялось 9 мая, рабочими было убрано 4 таких дерева. Добавим, в рамках благоустройства запланированы работы по озеленению участков железной дороги. Так, в День России планируется высадка порядка 40 деревьев юными железнодорожниками.
Добавим, что в городском парке в этом году также продолжится обустройство новых зон отдыха. Планируется выполнить благоустройство территории за озером Верхним – она порадует посетителей парка интересными ландшафтными композициями, прогулочными тропами и арт-объектами.
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