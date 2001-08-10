Цена за метр вторничного жилья на Камчатке превысила 120 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатстат опубликовал данные о средних ценах на жилье в первом квартале. Стоимость квадратного метра с начала года выросла, особенно на вторичном рынке, передает ИА "Кам 24".

По информации статистиков, средние цены в новостройках в первом квартале установились на уровне 115 913 рублей за квадратный метр. В конце прошлого года «квадрат» стоил 111 тысяч 847 рублей.

На вторичном рынке цены изменились ощутимее. Так, в первом квартале этого года средняя стоимость квадратного метра – 121 200 рублей, тогда как в конце прошлого года она составляла 78 339 рублей.

Статистики дают среднюю цену по краю. В самых больших городах полуострова – Петропавловске-Камчатском и Елизове – жилье на вторичном рынке стоит сейчас еще дороже.