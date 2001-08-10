Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2022
Сейчас 17:56
63,56|66,61|66,91
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске
12:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Цена за метр вторничного жилья на Камчатке превысила 120 тысяч рублей

Цена за метр вторничного жилья на Камчатке превысила 120 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатстат опубликовал данные о средних ценах на жилье в первом квартале. Стоимость квадратного метра с начала года выросла, особенно на вторичном рынке, передает ИА "Кам 24".

По информации статистиков, средние цены в новостройках в первом квартале установились на уровне 115 913 рублей за квадратный метр. В конце прошлого года «квадрат» стоил 111 тысяч 847 рублей.

На вторичном рынке цены изменились ощутимее. Так, в первом квартале этого года средняя стоимость квадратного метра – 121 200 рублей, тогда как в конце прошлого года она составляла 78 339 рублей.

Статистики дают среднюю цену по краю. В самых больших городах полуострова – Петропавловске-Камчатском и Елизове – жилье на вторичном рынке стоит сейчас еще дороже.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?