Качество воды на водохранилище в Шахтерске восстанавливается

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Станция водоочистки продолжает работать в режиме ежесуточной трехразовой промывки фильтрующих элементов, увеличено количество коагулянтов, что позволило снизить показатель мутности подаваемой в квартиры воды с 26 до 7,8 единиц. Правительство Сахалинской области продолжает контролировать ситуацию, оказывая местным властям необходимую помощь в ликвидации последствий паводка, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По рекомендации специалистов, на водохранилище спустили воду, тем самым ускорив его очистку. Чистая вода наблюдается и в самом ручье Токариной, который подпитывает гидротехническое сооружение.

Ночью из Холмска доставлен дополнительный объем коагулянта. Регламентные работы с его использованием начались сегодня утром. Помимо этого, заказано 2 тонны эффективного коагулянта во Владивостоке. В Шахтерск реагенты должны доставить уже на следующей неделе.

Специалисты регионального министерства ЖКХ и ресурсоснабжающей организации разрабатывают мероприятия по улучшению качества очищаемой воды до нормативных значений и по обеспечению работы станции в безаварийном режиме в последующие паводковые периоды.

– Мы проводим подробный анализ эксплуатации станции водоочистки. Сегодня необходимо выработать четкий регламент действий работников при ухудшении исходной воды, провести комплексные пуско-наладочные работы и доработать систему автоматизации, – отметил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров, который находится в Углегорском районе по поручению Валерия Лимаренко.

Сегодня централизованная подача воды жителям производиться только для технических нужд. Организован ежедневный подвоз питьевой воды четырьмя спецавтомобилями из Углегорска. Качество подвозимой воды жестко контролируется. Маломобильным гражданам каждый день доставляют 1,5 кубометра бутилированной воды.

Временно дети не посещают детские сады, школы работают на подвозной воде. Органы управления и силы Углегорского муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.

Напомним, утром 15 мая на водохранилище ручья Токариной из-за обильного поступления в водохранилище воды с большим содержанием иловых взвесей после паводка мутность в водоеме резко повысилась. Фильтрационные установки не справились с поступающей в них грязной водой, что затруднило подачу воды надлежащего качества.

Если у жителей возникают сложности при доставке питьевой воды, необходимо обратиться по телефону: 8 (42432) 31707. Также работает телефонная линия минЖКХ: *0065 или 8-800-302-0065 с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной.