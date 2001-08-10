Мониторинг цен продолжается в социальных магазинах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка продолжают отслеживать цены и наличие социально значимых товаров в магазинах Южно-Сахалинска. Накануне очередной мониторинг прошел в магазине "Магнит", который имеет статут социального, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодня в областной столице и планировочных районах действует 32 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары, наценка на стоимость которых не превышает 15% от оптовой цены. В этот перечень входит 43 наименования: хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

Специалисты департамента проанализировали ассортимент и качество реализуемых товаров, зафиксировали исполнение требований, предъявляемых к объектам торговли. По итогу мониторинга установлено, что в данном магазине присутствуют все необходимые продукты, входящие в утвержденный перечень, выдерживается минимальная наценка. Все требования, предъявляемые к таким объектам торговли, соблюдаются.

- Если предприниматель изъявит желание присвоить своему магазину статус социального, ему необходимо обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка, - рассказал ведущий советник отдела торговой политики департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Максим Иванов. - Специалисты расскажут, что для этого необходимо, какие документы нужно подготовить, а также проконсультируют о последующей совместной работе.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.