Более 200 сахалинцев и курильчан улучшили материальное положение с помощью соцконтрактов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Социальные контракты помогли улучшить материальное положение 220 жителям Сахалинской области. С помощью этой меры поддержки островитяне, у которых был низкий доход, открыли собственное дело и нашли новую работу, сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве соцзащиты.
Как рассказали в ведомстве, программа действует в регионе с 2020 года и довольно востребована у сахалинцев и курильчан. Общая сумма заключенных контрактов составила 40,1 млн рублей, из них более 31 млн ушло на поддержку 165 предпринимателей. Контракт на поиск работы оформили 40 сахалинцев, ещё 15 человек получили выплату на преодоление трудной жизненной ситуации иным способом.
Контракт можно заключить через портал «Госуслуги» или в местном отделении соцзащиты. Для оформления получателю необходимо предоставить паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении детей и сведения об алиментах за три последних месяца. Кроме того, в список необходимых документов входят свидетельство о заключении брака, подтверждение совместного проживания заявителя и членов семьи в островном регионе и документы о доходах семьи за последние 90 дней.
Индивидуальным предпринимателям также необходимо приложить бизнес-план, где будут предусмотрены регистрация в налоговой инспекции, приобретение основных средств и материально-производственных запасов, а также осуществление предпринимательской деятельности на всё время действия социального контракта.
В минсоцзащиты предупредили: заявитель будет обязан вернуть деньги, если условия соцконтракта были нарушены без уважительной причины (например, возникновение чрезвычайной ситуации).
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