"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ - как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Таким образом, новая стоимость при покупке билета в одну сторону из Южно-Сахалинска в Москву составит:

- социальные категории островитян - 5475 рублей;

- взрослые жители Сахалинской области - 7650 рублей;

- дети до 12 лет - 4110 рублей.

Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.