Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашает на ярмарку "День весны"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическое мероприятие пройдет 14 мая с 10.00 до 16.00 на торговой площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Местные товаропроизводители АО "Мерси Агро Сахалин", ООО "ТФ "Сахалинский бекон-2", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ООО "Курильский берег", ООО "Алексо", АО "Птицефабрика "Островная", ИП Ефимов, ЛПХ Панасенко Н.А., КФХ Гурулев представят широкий ассортимент производимой продукции: рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию. Кроме того, на ярмарке будут представлены выпечка, шашлыки и полуфабрикаты.
С 11.00 до 13.00 гостей и жителей города ждет музыкальная программа: выступление народного ансамбля песни "Калинушка" (ЦНК "Радуга"). Для детей организуют игровую зону. Ведущие расскажут о традициях русской ярмарки – песнях и плясках, проведут конкурс частушек, мастер-классы декоративно-прикладного творчества.
В случае непогоды культурная программа ярмарки будет отменена.
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