Около 25 тонн свежевыловленной рыбы бесплатно раздали сахалинцам и курильчанам с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассортимент даров моря зависит от сезона. Сегодня популярностью пользуется тихоокеанская сельдь, зимой бесплатно раздавали навагу. Такая работа ведется с прошлого года благодаря договоренности губернатора Валерия Лимаренко с рыбопромышленными предприятиями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Только за последнюю неделю отгрузили почти 15 тонн свежевыловленной сельди. В благотворительной деятельности поучаствовали ООО «Рыбак» (8,3 тонны), ООО «Рыболовецкий колхоз им. Кирова» (6,2 тонны), ООО «Таранай» (0,5 тонны).

– Хочу поблагодарить руководство рыбодобывающих компаний за поддержку, которую они оказывают жителям области. Островные предприятия безвозмездно отгружают рыбу и делают все возможное, чтобы качественная и доступная по цене продукция всегда была на прилавках, – отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Дары моря передали жителям 11 городских округов: Корсаковского, Долинского, Холмского, Невельского, Тымовского, Макаровского, Смирныховского, Поронайского, Анивского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска. Рыбу направили в социальные учреждения, раздали сахалинцам из льготных категорий по линии соцзащиты и всем желающим на ярмарочных площадках.

2 тонны мойвы передали жителям Углегорского района. Продолжается практика бесплатной раздачи свежей рыбы жителям Северо-Курильского района – вне зависимости от льготных категорий. С начала года ООО «Алаид» и АО «СК БСФ» каждую неделю раздает уловы северокурильчанам.

– Предприятия рыбопромышленного комплекса активно принимают участие в программе обеспечения жителей региона свежей рыбой. Сейчас сельдь подошла к островным берегам, и есть возможность порадовать жителей качественной и бесплатной рыбой, особенно тех людей, кто нуждается в поддержке, – сказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Отметим, с прошлого года по инициативе Валерия Лимаренко во всех районах области начали продавать свежевыловленную рыбу по ценам, значительно ниже рыночных. Дары моря отгружаются напрямую от рыбопромышленников, минуя посредников. Некоторые районы берут на себя доставку рыбы с мест промысла, тем самым минимизируют наценку.

В 2021 году на островах по сниженным ценам реализовано более 285 тонн свежевыловленной рыбы, из них свыше 120 тонн – лососевых. В 2022-ом запланировано увеличить объемы поставок.

За четыре месяца этого года продали уже почти 180 тонн свежей рыбы – это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. На прилавках присутствуют камбала, минтай, треска, навага. Ассортимент представлен 12 видами рыб, и он меняется в течение года.

Во время лососевой путины розничная цена за килограмм горбуши варьировалась от 60 до 100 рублей за килограмм. Сегодня можно приобрести навагу по стоимости от 45 до 70 рублей, минтай – от 60 до 92, сельдь – от 40 до 58, камбалу – от 50 до 86 и треску – от 80 до 115.

Сахалинцев и курильчан несколькими способами информируют о местах продажи свежевыловленных даров моря, ценах и ассортименте. Ежедневно обновляется информация на цифровой карте. Автоматические уведомления поступают через мобильное приложение «Острова.65». Информация также размещается в социальных сетях агентства по рыболовству Сахалинской области и муниципальных администраций.