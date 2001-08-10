В день прохождения эстафеты в Южно-Сахалинске будет частично ограничено движение и парковка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В день прохождения легкоатлетической эстафеты в Южно-Сахалинске будет частично ограничено движение и парковка транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для подготовки к легкоатлетической эстафете с 17.00 13 мая до 12.30 14 мая будет ограничена остановка транспорта с восточной и западной стороны ул. Горького от пл. Победы до ул. Пуркаева, а также на парковке перед историческим парком «Россия — моя история».

14 мая на время проведения эстафеты с 07:00 до 12.30 будет ограничено движение на ул. Горького от пл. Победы до ул. Пограничной, а также на ул. Илариона Троицкого.

Кроме того, на время прохождения эстафеты 14 мая с 9.00 до 12.00 перекрытие проезжей части будет продлено в южном направлении до ул. Пуркаева.

На время проведения эстафеты вход в зону ее формирования будет возможен только через металлорамки, которые будут расположены с северной и южной стороны парковки перед историческим парком «Россия — моя история». Безопасность будет контролироваться сотрудниками УМВД.

В случае ухудшения погоды эстафета будет перенесена на воскресенье. Информация об этом будет сообщена дополнительно.