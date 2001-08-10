На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 провели готовность к ликвидации разлива нефтепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО "Сахалинэнерго", входит в Группу РусГидро) прошло комплексное учение по проверке готовности предприятия к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
Основная задача мероприятия – практическая отработка вопросов взаимодействия оперативного персонала ТЭЦ-1 c оперативно-дежурными службами Главного управления МЧС России по Сахалинской области, муниципального образования, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, а также профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Айленд Дженерал Сервисес» и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) станции, совершенствование их профессионального уровня.
Ход учений проверяла специальная комиссия Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Перед началом был проведен смотр готовности сил и средств, задействованных в проведении мероприятия.
По легенде учения, в результате землетрясения силой 7 баллов с эпицентром в 15 километрах от города Южно-Сахалинска произошло разрушение мазутного резервуара ТЭЦ-1, что привело к разливу топлива.
По результатам проведения комплексного учения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» признана готовой к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.
Председатель комиссии Главного управления МЧС России по Сахалинской области Владимир Душин отметил грамотные, профессиональные действия личного состава НАСФ предприятия и их тесное взаимодействие с ПАСФ при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
«Противоаварийные тренировки на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 проходят регулярно, - отметил директор теплоэлектростанции Андрей Клименок. - Персонал должен быть готов грамотно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая тем самым стабильность энергоснабжения потребителей».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
16:45 6 Мая Празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
14:07 6 Мая Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
09:35 6 Мая На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 15:02 Вчера Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?