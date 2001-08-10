Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2022
Сейчас 06:01
65,79|68,78|66,91
Южносахалинцев приглашают 12 мая приобрести треску и камбалу
11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 провели готовность к ликвидации разлива нефтепродуктов

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 провели готовность к ликвидации разлива нефтепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО "Сахалинэнерго", входит в Группу РусГидро) прошло комплексное учение по проверке готовности предприятия к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Основная задача мероприятия – практическая отработка вопросов взаимодействия оперативного персонала ТЭЦ-1 c оперативно-дежурными службами Главного управления МЧС России по Сахалинской области, муниципального образования, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, а также профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Айленд Дженерал Сервисес» и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) станции, совершенствование их профессионального уровня.

Ход учений проверяла специальная комиссия Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Перед началом был проведен смотр готовности сил и средств, задействованных в проведении мероприятия.

По легенде учения, в результате землетрясения силой 7 баллов с эпицентром в 15 километрах от города Южно-Сахалинска произошло разрушение мазутного резервуара ТЭЦ-1, что привело к разливу топлива.

По результатам проведения комплексного учения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» признана готовой к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Председатель комиссии Главного управления МЧС России по Сахалинской области Владимир Душин отметил грамотные, профессиональные действия личного состава НАСФ предприятия и их тесное взаимодействие с ПАСФ при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

«Противоаварийные тренировки на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 проходят регулярно, - отметил директор теплоэлектростанции Андрей Клименок. - Персонал должен быть готов грамотно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая тем самым стабильность энергоснабжения потребителей».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?