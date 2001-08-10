Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2022
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Южносахалинцев приглашают 12 мая приобрести треску и камбалу
10:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия по вопросам выдачи разрешения на участие в ярмарке

В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия по вопросам выдачи разрешения на участие в ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам получения разрешения на участие в ярмарке в электронной форме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься 13 мая с 9.00 до 17.00 по телефону 300-736 (доб. 3).

Кроме этого, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, каб. 411) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт.

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