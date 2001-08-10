10:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия по вопросам выдачи разрешения на участие в ярмарке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам получения разрешения на участие в ярмарке в электронной форме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься 13 мая с 9.00 до 17.00 по телефону 300-736 (доб. 3).
Кроме этого, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, каб. 411) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
16:45 6 Мая Празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
14:07 6 Мая Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
09:35 6 Мая На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 15:02 Вчера Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?