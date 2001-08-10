Более 160 тонн свежевыловленной рыбы реализовали в Сахалинской области в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Результаты за первый квартал 2022-го в пять раз превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Такая информация прозвучала на встрече губернатора Валерия Лимаренко в Невельском районе со старшими по домам и волонтерами, которые работают в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По инициативе главы региона с прошлого года в островном регионе начали продавать свежевыловленные дары моря напрямую от рыбопромышленников. Во всех районах определены точки, где рыбу реализуют по ценам, значительно ниже рыночных.

– Улов, минуя посредников, сразу с промысла поставляется на прилавки. Мы исключаем затрату на переработку, заморозку, хранение в холодильниках. Районные администрации помогают с доставкой рыбы в населенные пункты и предоставляют бесплатные торговые места на ярмарочных площадках. Все эти меры позволяют продавать рыбу для сахалинцев и курильчан по более доступным ценам, – сказал Валерий Лимаренко.

В зависимости от сезона ассортимент меняется. Зимой большим спросом пользовалась навага, сегодня – минтай, треска, камбала. Летом жители региона закупают горбушу и кету. Сейчас идет активный промысел сельди. На прошлой неделе бесплатно раздали 16 тонн этого вида рыбы. Из них 1,3 тонны получили жители Невельского района из льготных категорий.

– Мы запустили новый формат оповещения сахалинцев и курильчан. На цифровой карте обозначены места продажи по всей области. Зеленые точки – это места, где реализуется свежевыловленная рыба по доступным ценам. Карта ежедневно обновляется. Сегодня горят пять точек в Невельске и Горнозаводске. Это ярмарочная площадка в райцентре и социальные магазины. Треска стоит 110 рублей, минтай – 88рублей, камбала – 83 рубля, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Узнать о местах продажи свежевыловленной рыбы можно также с помощью мобильного приложения «Острова.65». Жители в автоматическом режиме получают уведомления с адресами магазинов и ценами.

На встрече к губернатору обратились активисты из Шебунино и попросили устроить торговлю свежими дарами моря в их селе, а не только в Горнозаводске и Невельске. Валерий Лимаренко распорядился организовать поставки.

В ходе общения с главой региона были рассмотрены и другие направления программы «Забота. Защита. Уважение». Домоуправ Ольга благодаря телефонному медицинскому сервису 1-300 смогла отложить талон на плановый прием у терапевта сразу после майских праздников. Пенсионеру из Невельска, который состоит на учете и кардиолога, объяснили, что теперь перед визитом к узкому специалисту ему не нужно идти к терапевту. Операторам 1-300 доступен регистр пациентов с хроническими заболеваниями, и они могут записать человека к доктору нужной специализации.

Глава Невельского района Алексей Шабельник на встрече рассказал о планах по ремонту дворов. Три придомовых территории капитального отремонтируют в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». В 40 дворах проведут текущий ямочный ремонт. Еще 8 дворовых территорий заасфальтируют.

Напомним, программой «Забота. Защита. Уважение» предусмотрены повышение качества и доступности медицинской помощи, совершенствование мер социальной поддержки, расширение сети социальных магазинов, а также подключение домовладений к экологически чистому газу и текущий ремонт во дворах. Волонтеры проекта помогают записаться на прием к врачу, подать заявку на подключение к газу, получить скидки по карте сахалинца и решают другие вопросы, волнующие людей.