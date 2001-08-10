Празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 Мая праздничные мероприятия и концерты пройдут на центральных площадях Южно-Сахалинска, в парке, а также в планировочных районах и селах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В 10.00 на площади Победы начнется парад. Сразу после него стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна начнет движение от площади Победы и пройдет по ул. Горького к парку.
Во время мероприятия горожан просят не проносить с собой предметы из списка запрещенных, а также все виды жидкостей в любых объёмах (продажа питьевой воды будет организована). Полный перечень предметов запрещённых для проноса через пункты досмотра 9 мая размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области https://65.мвд.рф/folder/11691294. Также по требованию Роспотребнадзора важно соблюдение масочного режима.
На площадке перед Чехов-центром в 12.00 состоится выступление «фронтовой бригады», вторая «фронтовая бригада» в 10.00 даст концерт у исторического парка «Россия — моя история». Также здесь будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Кроме этого, «фронтовые бригады» выступят и в планировочных районах: в 14.00 в Луговом (ул. Дружбы, 56), в 16.00 в Санаторном (санаторий «Синегорские минеральные воды»), в 18.00 в Ново-Александровске (ЦНК «Радуга»).
С 12.00 до 16.00 горожан ждут в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Здесь на различных площадках состоятся праздничные концерты, будет работать полевая кухня.
На танцплощадке для жителей и гостей города выступят «Военный Духовой оркестр» Южно-Сахалинского гарнизона, творческие коллективы «Сюжеты», «Тет-а-тет», «Пограничный остров». На площадке возле картодрома всех желающих угостят солдатской кашей, также здесь можно будет посмотреть художественные фильмы на военную тематику. В стеклянном павильоне организуют фотоателье в стиле ретро «Фронтовой альбом».
На поляне за теннисными кортами развернется инсталляция стоянки партизанского отряда. В 16.00 здесь начнется концерт ансамбля «Русский терем» и Сахалинского русского народного хора.
Кроме этого, праздничные программы, посвященные 9 Мая пройдут и в планировочных районах.
В Ново-Александровске в 18.00 всех приглашают на концерт «Помнит сердце, не забудет никогда…» в ЦНК «Радуга». Праздничная программа «Одна на всех, мы за ценой не постоим!» стартует в 16.00 на центральной площади села Синегорск. В 11.00 у обелиска ветеранам ВОВ в Дальнем состоится митинг «День, как память, отлитый из меди» с торжественным возложением венка. В 18.00 на площадке перед Дальненским ДК начнется тематическая программа «В шесть часов вечера после войны». Концерт, посвященный Дню Победы «Помним сердцем», пройдет в ДК «Старорусский» в 14.00.
Завершится праздник на площади Победы. В 20.30 здесь начнется концертная программа с участием творческих коллективов Южно-Сахалинска, а в 22.00 - фейерверк.
Обращаем внимание, в связи с празднованием Дня Победы в Южно-Сахалинске 8 и 9 мая будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспорта на участках нескольких улиц города. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте мэрии.
Автовладельцев просят заранее планировать свои маршруты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 29 Апреля Автоинспекторы задержали сахалинку, перевозящую наркотики
09:44 29 Апреля Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине
14:40 29 Апреля На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
14:49 29 Апреля Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Выбор редакции
- 17:12 Вчера Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
- 14:49 29 Апреля Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде
- 14:32 29 Апреля Вышла в свет книга "На берегах большой реки" об истории Поронайского района
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?