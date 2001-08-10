Празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 Мая праздничные мероприятия и концерты пройдут на центральных площадях Южно-Сахалинска, в парке, а также в планировочных районах и селах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 10.00 на площади Победы начнется парад. Сразу после него стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна начнет движение от площади Победы и пройдет по ул. Горького к парку.

Во время мероприятия горожан просят не проносить с собой предметы из списка запрещенных, а также все виды жидкостей в любых объёмах (продажа питьевой воды будет организована). Полный перечень предметов запрещённых для проноса через пункты досмотра 9 мая размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области https://65.мвд.рф/folder/11691294. Также по требованию Роспотребнадзора важно соблюдение масочного режима.

На площадке перед Чехов-центром в 12.00 состоится выступление «фронтовой бригады», вторая «фронтовая бригада» в 10.00 даст концерт у исторического парка «Россия — моя история». Также здесь будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Кроме этого, «фронтовые бригады» выступят и в планировочных районах: в 14.00 в Луговом (ул. Дружбы, 56), в 16.00 в Санаторном (санаторий «Синегорские минеральные воды»), в 18.00 в Ново-Александровске (ЦНК «Радуга»).

С 12.00 до 16.00 горожан ждут в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Здесь на различных площадках состоятся праздничные концерты, будет работать полевая кухня.

На танцплощадке для жителей и гостей города выступят «Военный Духовой оркестр» Южно-Сахалинского гарнизона, творческие коллективы «Сюжеты», «Тет-а-тет», «Пограничный остров». На площадке возле картодрома всех желающих угостят солдатской кашей, также здесь можно будет посмотреть художественные фильмы на военную тематику. В стеклянном павильоне организуют фотоателье в стиле ретро «Фронтовой альбом».

На поляне за теннисными кортами развернется инсталляция стоянки партизанского отряда. В 16.00 здесь начнется концерт ансамбля «Русский терем» и Сахалинского русского народного хора.

Кроме этого, праздничные программы, посвященные 9 Мая пройдут и в планировочных районах.

В Ново-Александровске в 18.00 всех приглашают на концерт «Помнит сердце, не забудет никогда…» в ЦНК «Радуга». Праздничная программа «Одна на всех, мы за ценой не постоим!» стартует в 16.00 на центральной площади села Синегорск. В 11.00 у обелиска ветеранам ВОВ в Дальнем состоится митинг «День, как память, отлитый из меди» с торжественным возложением венка. В 18.00 на площадке перед Дальненским ДК начнется тематическая программа «В шесть часов вечера после войны». Концерт, посвященный Дню Победы «Помним сердцем», пройдет в ДК «Старорусский» в 14.00.

Завершится праздник на площади Победы. В 20.30 здесь начнется концертная программа с участием творческих коллективов Южно-Сахалинска, а в 22.00 - фейерверк.

Обращаем внимание, в связи с празднованием Дня Победы в Южно-Сахалинске 8 и 9 мая будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспорта на участках нескольких улиц города. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте мэрии.

Автовладельцев просят заранее планировать свои маршруты.