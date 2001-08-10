Участки нескольких улиц 9 мая будут перекрыты в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временные ограничения для остановки и движения транспорта вводятся в районе площадей Славы и Победы в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 07.00 8 мая до 12.00 10 мая будет отграничен въезд на парковку возле исторического парка «Моя история», где состоится выставка военной техники.

Кроме того, остановка транспортных средств запрещена:

- с 19.00 8 мая до 09.00 9 мая на пл. Ленина, в районе здания администрации;

- с 18.00 8 мая до 06.00 9 мая на ул. Горького от ул. Емельянова до Компроспекта, на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького, на пер. Алтайском на парковке напротив гостиницы «Юбилейная» (Схема №1).

Для формирования колонн с 08.30 до 09.30 и с 10.30 до 11.30 будет ограничено движение транспорта на Компроспекте от ул. Чехова до ул. Комсомольской (Схема №2).

Для подготовки и проведения парада с 06.00 до 14.00 будет запрещено движение транспорта на ул. Горького от ул. Емельянова до Компроспекта, на пер. Алтайском от ул. Горького до ул. Венской, на ул. Илариона Троицкого, на пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы, на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького (Схема №2).

Для подготовки вечерних мероприятий с 18.00 8 мая до 22.30 9 мая будет ограничен въезд на парковку, расположенную на ул. Горнолыжную.

Для проведения вечернего мероприятия 9 мая с 12.00 до 19.00 и с 22.30 до 02.00 10 мая на пл. Победы будет изменена схема организации дорожного движения: транспорт будет двигаться по западной стороне площади. С 19.00 до 22.30 9 мая будет ограничено движение транспорта на ул. Горького от ул. Горнолыжной до ул. Илариона Троицкого, включая пл. Победы, на пр. Победы от ул. Комосомольской до пл. Победы и на ул. Илариона Троицкого (Схема №3).

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 будут объезжать через ул. Комсомольскую и пр. Мира.

Для жителей, проживающих в районах, где будут вводиться временные перекрытия, 9 мая предусмотрены «коридоры» после прохождения военизированной колонны:

- для горожан, проживающих восточнее ул. Горького, возможен выезд по ул. Горького в сторону ул. Емельянова;

- для горожан, проживающих на Компроспекте, возможен выезд по Компроспекту в сторону ул. Комсомольской.

Также администрация Южно-Сахалинска напоминает горожанам и гостям областного центра о требованиях безопасности, которые будут усилены, при посещении праздничных мероприятий 9 мая.

Проход на площади Победы и Славы будет организован через пункты досмотра. Запрещено проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы, а также любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. И в целом необходимо минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра; все виды жидкостей в любых объемах. На территории проведения мероприятий будет организована продажа воды.

Полный перечень предметов, запрещенных для проноса через пункты досмотра, размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области (https://65.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/11691294). В перечне запрещенных предметов также профессиональное оборудование для фотовидеосъемки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ. Также запрещено использование дронов. Их будут изымать.

Нарушивших правила прохода граждан не пропустят через пункты досмотра.

Схема расположения рамок металлоискателей на 9 мая (утро и вечер - прилагается).

Также администрация Южно-Сахалинска сообщает горожанам и гостям областного центра, что 9 мая с 07.00 до окончания праздничных мероприятий для прохода будут закрыты калитка и ворота первого от ул. Горького входа в городской парк имени Ю. Гагарина, со стороны «Генеральской аллеи», а также ворота территории, прилегающей к досуговому центру «Теремок».