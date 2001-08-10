На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалинской ГРЭС-2 под руководством заместителя генерального директора – главного инженера РусГидро развернуты восстановительные работы на блоке №2, на котором 30 апреля из-за возгорания масла вследствие обрыва напорного маслопровода произошло возгорание. В Сахалинской энергосистеме нет дефицита мощности – электроснабжение потребителей региона осуществляется в полном объеме, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинэнерго.

В ремонтных работах задействовано более 200 специалистов, включая работников ХРМК, УК ГидроОГК, клиринговых компаний. На Сахалинскую ГРЭС-2 уже прибыли представители заводов-изготовителей оборудования, подлежащего замене. Практически все оборудование российского производства.

На станцию практически сразу после инцидента была подана электроэнергия для обеспечения собственных нужд, а также запущена пусковая котельная, в том числе для подогрева резервного топлива – мазута. В настоящее время сформирован план-график ремонтных работ, закупается необходимые материалы и оборудование. Основное генерирующее оборудование – котлы, генераторы и турбины, по предварительной оценке, не пострадало.

Имущество Сахалинской ГРЭС-2 застраховано, произошедший инцидент является страховым случаем.

Энергетики планируют включить первый блок станции в работу в течение месяца. Восстановительные работы на втором блоке будут завершены к началу осенне-зимнего максимума нагрузок.