Сергей Надсадин проверил ход работ по благоустройству улицы Шоссейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лиственничное стало одной из точек инспекционной поездки главы Южно-Сахалинска по вопросам озеленения и благоустройства. Шоссейная — центральная улица населенного пункта — впервые будет заасфальтирована практически полностью, на протяжении более чем 2,5 км, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Изменений ждут не только местные жители, но и многие южносахалинцы: дорога ведет к одному из городских кладбищенских комплексов.

Как доложил мэру начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, работы идут в соответствии с запланированными сроками и объемами. На участке протяженностью 1940 м уже выполнена замена основания скальным грунтом. На протяжении 1800 м готов следующий слой — щебеночный. Выставлено 910 м дорожного бордюра.

- Полным ходом идет подготовка к асфальтированию. В середине мая мы планируем укладку черного щебня на первых участках, - рассказал главный инженер компании-подрядчика ООО «СКФ Спецстрой» Кирилл Рогозин.

Напомним, контракт на благоустройство Шоссейной был заключен в октябре прошлого года. Запланированы работы по асфальтрованию проезжей части, обустройству тротуара с западной стороны, а также канав и водопропускных труб. Работы на объекте должны завершиться в августе.