Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
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17:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Надсадин проверил ход работ по благоустройству улицы Шоссейной

Сергей Надсадин проверил ход работ по благоустройству улицы Шоссейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лиственничное стало одной из точек инспекционной поездки главы Южно-Сахалинска по вопросам озеленения и благоустройства. Шоссейная — центральная улица населенного пункта — впервые будет заасфальтирована практически полностью, на протяжении более чем 2,5 км, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Изменений ждут не только местные жители, но и многие южносахалинцы: дорога ведет к одному из городских кладбищенских комплексов.

Как доложил мэру начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, работы идут в соответствии с запланированными сроками и объемами. На участке протяженностью 1940 м уже выполнена замена основания скальным грунтом. На протяжении 1800 м готов следующий слой — щебеночный. Выставлено 910 м дорожного бордюра.

- Полным ходом идет подготовка к асфальтированию. В середине мая мы планируем укладку черного щебня на первых участках, - рассказал главный инженер компании-подрядчика ООО «СКФ Спецстрой» Кирилл Рогозин.

Напомним, контракт на благоустройство Шоссейной был заключен в октябре прошлого года. Запланированы работы по асфальтрованию проезжей части, обустройству тротуара с западной стороны, а также канав и водопропускных труб. Работы на объекте должны завершиться в августе.

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