Вышла в свет книга "На берегах большой реки" об истории Поронайского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске прошла презентация книги краеведа Николая Вишневского «На берегах большой реки. Тарайка». Это первая книга трилогии о малоизвестных страницах истории Поронайского района. Издание вышло тиражом в тысячу экземпляров и приурочено к 75-летию Сахалинской области.
Первая часть трилогии «На берегу большой реки» получила название «Тарайка». Она рассказывает историю Поронайского района с древнейших времен и до 1905 года. Особое внимание в книге уделено основанию поста Тихменевского, который стал первым русским поселением на территории нынешнего Поронайска. В издании используются уникальные, ранее не публиковавшиеся документы и фотографии из архивных учреждений и музеев России, Японии, Германии, Венгрии, частных коллекций.
Первыми познакомиться с уникальной книгой пришли учащиеся старших классов районных школ, учителя истории, географии, краеведения, поронайские общественники, работники учреждений образования и культуры. Перед началом презентации слово было предоставлено председателю Собрания Поронайского городского округа Александру Урюпину и руководителю муниципальной общественной приемной Александру Радомскому, которому и принадлежит идея создания трилогии. В своей речи Александр Радомский подчеркнул значимость скрупулезной исследовательской работы, которую провел Николай Вишневский.
- С одной стороны – это художественное издание для широкого круга читателей, а с другой – полностью историческое. Собрать воедино историю района с древнейших времен и до начала двадцатого века – это титанический труд. Сегодняшний плод – это только первый из трех. Еще предстоит выпустить два тома. Вторая книга будет называться «Карафуто», в нее войдет история японского периода. Третье издание получит название «Поронайск», на его страницах будет описана жизнь Поронайска советского времени, - рассказал Александр Радомский.
После официальной части автор книги Николай Вишневский рассказал о содержании книги, ответил на вопросы аудитории. Краевед отметил, что книгу невозможно было бы создать без помощи жителей Поронайского района – историков, краеведов, представителей коренных малочисленных народов Севера, местных жителей, хранящих в своей памяти крупицы истории района, содействия российских и иностранных учреждений культуры, образования и науки. Помощь в создании книги оказали сотрудники модельной центральной библиотеки Поронайска, Поронайского краеведческого музея, архива муниципального образования. Сотрудники поронайских учреждений вместе с Николаем Вишневским погружались в создание одиннадцати глав «Тарайки». Чтобы собрать уникальные материалы автору пришлось побывать в центральных архивах страны, перевести с японского языка множество документов. В сборе материалов оказывали помощь сахалинские и японские историки.
Первые экземпляры книги будут переданы в учреждения образования и культуры Поронайского района - школьные, сельские музеи и библиотеки. Как сообщили в Поронайском краеведческом музеи, книга станет доступна для продажи и для широкого круга читателей. Презентацию издания также планируется провести в Южно-Сахалинске.
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