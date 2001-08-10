Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 30 апреля, с 10.00 до 16.00 на торговой площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106а) в Южно-Сахалинске пройдет традиционная ярмарка выходного дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ярмарочной торговле примут участие сахалинские производители: АО "Мерси Агро Сахалин", ООО "Янтарное", ООО "Курильский берег", АО "Птицефабрика "Островная", ЛПХ Панасенко Н.А., КФХ Гурулев П.С., ЛПХ Прикота О.П. Они представят широкий ассортимент производимой продукции: мясо, рыбу, пресервы, мед, молоко и молочную продукцию и др.

В ярмарке также примут участие местные ремесленники с изделиями ручной работы.