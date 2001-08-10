Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
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14:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На побережье Сахалина погибли тонны уйка

На побережье Сахалина погибли тонны уйка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тонны выловленной мойвы гниют на побережье в Томаринском районе. Очевидец показал на видео, как рыбаки, не сумевшие продать свой улов, бросили добычу прямо на пляже. Теперь кучи уйка гниют, сообщает astv.ru.

Как стало известно astv.ru, местный житель обнаружил огромное количество мойвы вчера, 27 апреля. По словам островитян, люди находят применение и такой рыбе - они собирают её для собак, кур или в качестве удобрения на огород.

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