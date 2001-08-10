На военном парада в Южно-Сахалинске примет участие легендарная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине завершают подготовку легендарной советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша" к участию в военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе ВВО.

Специалисты ремонтного подразделения отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО уже выполнили основные работы по техническому обслуживанию узлов и агрегатов знаменитой «Катюши».

Военнослужащие заменили все технические жидкости, проверили работоспособность тормозной системы и световых приборов, включая сигналы поворота и тормоза.

В составе механизированной колонны 9 мая по площади «Победа» города Южно-Сахалинска пройдёт второй вариант модернизации реактивной системы залпового огня «Катюши» на шасси автомобиля ЗИЛ-157. Она была принята на вооружение в 1958 году и выпускалась заводом «Компрессор» до середины 1960-х годов.

От базовой модели она отличалась только последовательной перестановкой всей артиллерийской части и дополнительного оборудования на шасси. Стрельба осуществлялась осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 9 км.

Несмотря на свой преклонный возраст, машина по сей день находится в отличном техническом состоянии, установлены только оригинальные детали и уже на протяжении многих лет она участвует в параде Победы и радует зрителей.

На военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, легендарная «Катюша» будет замыкать механизированную колонну