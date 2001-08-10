В Амурской области появляются газовые котельные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс на проектирование и строительство газовой котельной объявили в Белогорске. Первый объект появится в микрорайоне "Амурсельмаш". Котельная будет работать на привозном газе, об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канале мэра.

"Сжиженному природному газу предстоит процесс регазификации, так как газопровода рядом с Белогорском пока нет. Стоимость проектирования и строительства 541 миллион рублей, из которых только десять миллионов - городские, остальные из регионального бюджета. Срок окончания строительства (если все пойдет по плану) - декабрь 2023 года", - написал градоначальник.

В будущем планируется переводить на газ мазутную котельную в белогорском микрорайоне "Транспортный".

В Амурской области работы по созданию газовых котельных идут в Свободном, Благовещенске, Тынде, Циолковском.