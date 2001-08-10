Управляющие компании к 6 мая должны завершить сезонные работы по уборке территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекционную поездку по нескольким микрорайонам областного центра провел первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг совместно с представителями государственной жилищной инспекции и отдела муниципального жилищного контроля администрации города. Проверялся ход сезонных мероприятий по уборке дворовых территорий и мест общего пользования управляющими компаниями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Весна - горячая пора для предприятий ЖКХ, обслуживающих жилфонд. Нужно провести санитарную очистку придомовых территорий после таяния снега, обрезку зеленых насаждений, выполнить сезонную уборку подъездов.
К общению специалистов по ул. Науки, 1, 1А и 2 в Ново-Александровске присоединились жители.
- Живу здесь много лет, конечно, болит сердце за родной двор, свой дом, - поделилась южносахалинка Валентина Вашкевич. В частности, женщина высказала недовольство работой дворников, старыми окнами в подъездах, состоянием зеленых насаждений.
- Критика есть. Принимаем, делаем выводы, - ответил директор управляющей компании «УК Управдом» Александр Погорельцев. Он добавил также, что заявка в департамент городского хозяйства на субсидирование замены окон в подъездах, дверей, входных групп подготовлена. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт нескольких подъездов. В настоящее время началась сезонная уборка подъездов.
- Вопросы к управляющей компании есть, не все соответствует утвержденным стандартам, - резюмировал Александр Гринберг. - УК будут даны сроки для устранения недоработок.
Также Александр Гринберг дал поручение профильным службам провести благоустройство разрушенных газонов вдоль дороги по ул. Науки.
Сезонные работы стартовали и в южном микрорайоне города, в ЖК «Малиновка».
- Ежегодно по окончанию зимнего периода мы обязательно организовываем мойку асфальтового покрытия. Это быстрее, качественней и самое главное сокращает трудозатраты, - рассказала руководитель ООО «Сервисная компания ЛИГО» Алена Силачева. - Организуем мойку окон подъездов. Раньше сотрудник мыл окна с автовышки. Теперь мы осуществляем данные работы при помощи телескопической швабры.
Сезонные работы управляющих компаний по уборке придомовых территорий традиционно синхронизированы с месячником чистоты, который сейчас проходит в Южно-Сахалинске. Основные мероприятия должны быть завершены к общегородскому субботнику, который запланирован на 6 мая.
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