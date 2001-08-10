Жителей Южно-Сахалинска приглашает на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабная уборка состоится 29 и 30 апреля в рамках месячника по санитарной очистке Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всех желающих навести порядок в своих дворах управляющие компании обеспечат необходимым инвентарем, выдадут мешки и перчатки.

Весь апрель в областной столице и планировочных районах проходят мероприятия по санитарной очистке дворов, улиц, общественных пространств после зимы. В дни «чистых пятниц» и субботников на городском полигоне мусор принимают бесплатно.

Кроме этого, бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку можно по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.