На Сахалине стартует VII региональный чемпионат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VII Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал сегодня в Южно-Сахалинске. В соревнованиях принимает участие более 250 человек. Они показывают свои навыки по 27 компетенциям в 45 соревновательных моментах.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась в конгресс-холле "Столица". Участников поприветствовала заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

- Добрый день, дорогие участники, уважаемые эксперты, гости. С огромным удовольствием присутствую на открытии VII регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". С 2018 года Сахалинская область участвует в этом движении. Наше движение с каждым годом расширяется, увеличивается количество участников, компетенций. Участники соревнований «Абилимпикс» ежегодно и успешно выступают на Российском уровне. Я желаю всем успехов, верьте в себя, у вас все получится. Удачи, - отметила Елена Бабина.

Конкурсанты соревнуются в трех возрастных группах: от 14 лет – школьники, до 65 лет – специалисты. Отдельная группа — студенты учебных заведений.

- У нас введены новые региональные компетенции в этом году. Это "Ковроткачество крючком", "Сыроварение" и "Художественный дизайн", - рассказала руководитель центра развития движения "Абилимпикс" Сахалинской области.

Уже сегодня на базе Областного центра внешкольной воспитательной работы и Сахалинского техникума сервиса школьники начинают соревнования по компетенциям: "Ковроткачество крючков", "Швея" и "Брошюровка и переплётное дело".

- Мне очень интересно это направление. Я долго готовилась, училась шить, чтобы показать себя, чему научилась и к чему я стремлюсь, - отметила конкурсантка по компетенции "Брошюровка и переплётное дело" Вера Александровская.

Итоги VII Регионального Чемпионата подведут 29 апреля 2022 года в конгресс-холле "Столица". Победители регионального чемпионата представят Сахалинскую область в ежегодном национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно примет Москва.

Организаторами регионального чемпионата "Абилимпикс" выступили министерство образования Сахалинской области совместно с агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области и Региональный центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия – страна возможностей".